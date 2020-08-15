В России подтвержден 5 061 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России подтвержден еще 5 061 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, из этого числа 1 351 – без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 695 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 162, на Свердловскую область – 158, на Московскую область – 153, на Ростовскую – 128, на Ставропольский край – 127, на Нижегородскую область – 125, на Ульяновскую – 120, на Красноярский край – 119, на Иркутскую область – 113. В Омской области выявлено 107 случаев, в Оренбургской – 105, в ХМАО – 103, в Саратовской области – 97, в Волгоградской и Кемеровской – по 96, в Воронежской – 95. В Приморском крае отмечено 93 случая, в ЯНАО – 90, в Алтайском крае – 89.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ (0,0%), Московская область, Северная Осетия (0,2%),

Москва, Тыва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Смоленская и Курская области, Забайкальский край, Чечня (0,3%). Общее количество случаев в РФ – 917 884, что на 0,6% больше показателя днем ранее.

За сутки отмечено 119 летальных случаев, в том числе 12 в Москве и 2 в Подмосковье. Всего по стране скончалось 15 617 человек.

Выписано по выздоровлению за это же время 6 447 пациентов, среди которых 1 275 в столице и 156 в Московской области. За весь период в России выписали 729 411 человек.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам разработки.

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков высказал точку зрения, что после возвращения отдыхающих с курортов в крупных городах не будет вспышки коронавируса. По его словам, большая их часть уже проконтактировала с инфекцией, поэтому "катастрофы не случится". Специалист добавил, что мамы с детьми подвержены наибольшему риску заражения на курортах, поскольку их иммунитет ослаблен и они еще не контактировали с заболевшими.