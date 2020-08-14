Врачи не ожидают вспышек COVID-19 после возвращения россиян с курортов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После возвращения отдыхающих с курортов в крупных городах не ожидаются вспышки коронавируса. Такое мнение высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире телеканала Москва 24.

"Большая часть крупных городов уже проконтактировала с данной инфекцией, поэтому, когда вернутся отдыхающие, катастрофы не случится. Уже не будет восприимчивых к заражению людей, развития эпидемии не предвидится", – отметил Тимаков.

Он добавил, что мамы с детьми подвержены наибольшему риску заражения на курортах, так как их иммунитет ослаблен и они еще не контактировали с заболевшими.

Отмечается, что в популярных у россиян курортных регионах в августе был зафиксирован рост заболеваемости. К примеру, в Республике Крым к началу августа было зарегистрировано 1 386 случаев заражения, большая часть из которых была выявлена после начала туристического сезона. А на Кубани к началу последнего месяца лета число инфицированных увеличилось на 66%.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 20,4 миллиона случаев заражения, свыше 744 тысяч человек скончались.

За сутки в России выявили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Всего в стране выявлено 912 823 случая COVID-19, вылечились 722 964 человека, скончались 15 498.

11 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".