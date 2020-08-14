В России подтверждено 5 065 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России подтверждено 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб. 1 313 случаев клинических проявлений не имели.

На Москву пришлось 688 случаев COVID-19, Санкт-Петербург – 159, Московскую область – 156, Свердловскую область – 154, Ставропольский край – 130, Нижегородскую область – 128, Ростовскую область – 126, Красноярский край – 120, Иркутскую область – 110, Ханты-Мансийский АО – 106, Омскую область – 106, Оренбургскую область – 104.

В Волгоградской области выявили 97 новых случаев, в Саратовской и Кемеровской областях – по 94, Воронежской области – 93, Приморском крае – 91, Краснодарском крае – 88, Ямало-Ненецком АО – 87, Ульяновской области – 86, Алтайском крае – 85, Архангельской области – 83, Челябинской области – 80, Пермском и Хабаровском краях – по 70.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Московская область, Республика Северная Осетия. Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах.

Подтверждено 114 летальных исходов за сутки. Всего в России их зафиксировано 15 498.

За сутки выписано по выздоровлении 6 568 пациентов. Общее количество выписанных в РФ за весь период – 722 964.

Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не оказалось ни у кого.

В Росздравнадзоре заявили, что клиническое исследование на двух тысячах человек проведут после регистрации вакцины. В Минздраве уточнили, что после ее введения иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.

