Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили об участии республики в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что белорусский лидер также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что Белоруссия будет первой страной, которая получит ее. В ходе беседы президенты обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусу и договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что экспорт прививки может начаться весной следующего года. По его словам, уже сейчас за рубежом готовы закупать препарат, однако пока нужно решить собственные задачи.

Удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи было выдано 11 августа. Производство в РФ запущено 15 августа.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что прививка будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которым ввели вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, добавил Мурашко.

Массовая вакцинация стартует со следующей недели для медработников. При этом она пройдет параллельно с пострегистрационными исследованиями препарата.

Людям, перенесшим острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать прививки через две–четыре недели после выздоровления. Беременным и кормящим женщинам же это запрещено.

До конца сентября планируется завершить клинические испытания вакцины центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". К настоящему моменту ее получили все участники исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека – в рамках второго этапа.