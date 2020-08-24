Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили об участии республики в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины", – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Он добавил, что белорусский лидер также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.
Ранее стало известно, что Белоруссия будет первой страной, которая получит ее. В ходе беседы президенты обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусу и договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что экспорт прививки может начаться весной следующего года. По его словам, уже сейчас за рубежом готовы закупать препарат, однако пока нужно решить собственные задачи.
Удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи было выдано 11 августа. Производство в РФ запущено 15 августа.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что прививка будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которым ввели вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, добавил Мурашко.
Массовая вакцинация стартует со следующей недели для медработников. При этом она пройдет параллельно с пострегистрационными исследованиями препарата.
Людям, перенесшим острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать прививки через две–четыре недели после выздоровления. Беременным и кормящим женщинам же это запрещено.
До конца сентября планируется завершить клинические испытания вакцины центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". К настоящему моменту ее получили все участники исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека – в рамках второго этапа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: