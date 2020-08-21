В Роспотребнадзоре предупредили о микст-инфекции из гриппа и COVID-19

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Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан о возможной микст-инфекции из гриппа и коронавирусной инфекции.

"Особенностью эпидемического сезона-2020/2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция)", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в 15 российских регионах сейчас проводится пилотное исследование по оценке распространения возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников рекомендовал гражданам в преддверии сезона респираторных заболеваний сделать прививку от гриппа. Он подчеркнул, что позаботиться об этом следует уже в сентябре.

По его мнению, вакцинация от гриппа особенно важна в связи с пандемией COVID-19. Мясников добавил, что за последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая с серьезными осложнениями от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей. Он отметил, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше.

