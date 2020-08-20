Беременным и кормящим женщинам запретят делать прививку от коронавируса

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Прививку от коронавирусной инфекции нельзя будет делать беременным и кормящим женщинам. Об этом говорится в инструкции к Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V"), передает РИА Новости.

Стало известно, что среди противопоказаний к применению препарата упоминаются беременность и период грудного вскармливания.

До этого министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Этот препарат получил название "Спутник V".

Планируется, что в гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 следующего года.

В России выявлено 942 106 случаев COVID-19, вылечились 755 513 человек, скончались 16 099.

Кроме того, в Центре им. Гамалеи ответили на критику вакцины от коронавируса за рубежом.