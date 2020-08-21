Минздрав назвал фейками предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи
Сделать предзаказ вакцины против коронавируса невозможно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
По его словам, различные предложения на предзаказ вакцины от COVID-19 могут быть мошенническими.
"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети интернет, могут носить мошеннический характер", – предупредил Кузнецов.
Он также подчеркнул, что услуги ИП и компаний, которые предлагают вакцину на продажу или платную вакцину, могут навредить здоровью и повлечь материальный ущерб.
Кузнецов рассказал, что поставками вакцины будет заниматься Минздрав России. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.
"Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", – заключил помощник министра.
Ранее стало известно, что массовая вакцинация начнется со следующей недели только для медицинских работников. При этом она пройдет параллельно с проведением пострегистрационных исследований препарата.
Первая в мире вакцина, зарегистрированная Минздравом и разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получила название "Спутник V". Ее производство стартовало 15 августа.
Вакцинация от коронавируса начнется в середине осени
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