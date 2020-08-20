Врач перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Стало известно, какие противопоказания существуют к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Их перечислил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что в случае с вакциной от коронавируса будут работать такие же правила к применению, как и у других прививок.

В частности, прививаться нельзя уже болеющим людям. Это значит, что врачи вправе отказать людям с температурой выше 37 градусов.

Кроме того, перед процедурой противопоказано употребление алкоголя. Жемчугов пояснил, что спирт в организме способен привести к неадекватной реакции на препарат.

"Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – заявил специалист.

Он добавил, что пациент вправе задавать вопросы перед вакцинацией. Так, следует узнать срок годности вакцины, а также проверить правильность хранения препарата. Температура в холодильнике не должна превышать +4 градусов, отметил специалист.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что запрещено делать в день вакцинации от коронавируса. По заявлению медика, гражданам в день прививки следует отказаться от алкоголя.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания отметил, что отечественную вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь. На данный момент она чувствует себя хорошо.