Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года

Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России

Экспорт вакцины от коронавирусной инфекции российского производства может начаться весной следующего года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

"По мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение", – заявил глава министерства промышленности и торговли.

Как отмечает Мантуров, уже сейчас за рубежом готовы закупать препарат, однако пока надо решить собственные задачи. "Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте", – уточняет он. К этому сроку получится выйти на качественный объем производства в РФ, подчеркнул глава Минпромторга.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.

Ранее Минздрав назвал фейками предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул, что услуги ИП и компаний, которые предлагают вакцину на продажу или платную вакцину, могут навредить здоровью и повлечь материальный ущерб.