Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом в ходе телефонных переговоров договорились российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе разговора они обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусу и договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что экспорт российского препарата от COVID-19 может начаться весной 2021 года. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спрос на вакцину за рубежом существует, однако прежде всего необходимо решить собственные задачи.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".