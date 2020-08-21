AstraZeneca проведет третий этап клинических испытаний вакцины от COVID-19 в РФ

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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата от коронавируса. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

"Цель клинического исследования – оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", – говорится в сообщении.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснял, что в день вакцинации от коронавируса гражданам следует отказаться от алкоголя. По мнению врача, алкоголь способен ослабить не только иммунитет, но и действие самой вакцины.

