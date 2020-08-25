Центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает пресс-служба министерства.

К нему привлекут 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Каждый из них будет участвовать на протяжении полугода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в клиники Москвы до 3 сентября. 4–5 сентября начнутся пострегистрационные испытания, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что необходимое для граждан страны количество вакцин планируют произвести за год. Он добавил, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе.

Сделать предзаказ вакцины против коронавируса невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.

Поставками разработки будет заниматься Минздрав. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.