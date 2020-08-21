Инфекционист объяснил, почему важно сделать прививку против гриппа

С 1 сентября в столице начнется массовая бесплатная вакцинация против гриппа. Информация о том, где можно сделать прививку, будет опубликована на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. Мы поговорили с главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врачом Ильей Акинфиевым, и разобрались, почему важна вакцинация и кому следует ее пройти в первую очередь.

– Начнем с главного вопроса. Как работает вакцина от гриппа?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

– Вакцина содержит антиген вируса гриппа, на который как раз и формируются антитела и клетки памяти у человека, поэтому при следующей встрече организма уже с настоящим вирусом (при заражении) антитела к вирусу, которые выработаны после вакцинации, уже начнут активно уничтожать вирусные частицы. Так заболевание не произойдет.



Также возможно в случае симптоматических проявлений заболевания протекание в легкой форме. Поэтому вакцинация защищает от тяжелых форм гриппа.



Тяжелая форма опасна тем, что вызывает различные осложнения, которые проявляются у групп риска.

– А кто попадает в такие группы риска?

– К ним относятся дети, беременные, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Особенно хочется отметить людей с хроническими заболеваниями. Многие люди считают, что вакцинироваться нужно здоровым людям, а если есть какие-то хронические соматические заболевания, то воздержаться от вакцинации. Это совершенно неверно. Если нет обострения хронического заболевания, то таким людям в первую очередь показана вакцинация против гриппа, чтобы не заболеть. Поскольку в итоге в случае заболевания гриппом вот эти хронические заболевания обостряются и могут дать осложнения.

– То есть остальным ее делать необязательно?

– Пройти вакцинацию нужно всем. Во-первых, для того, чтобы защитить себя. Во-вторых, защитить окружающих путем создания популяционного иммунитета. Но в первую очередь нужно делать людям, относящимся к группам риска.

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– Тогда в какое время лучше всего сделать прививку против гриппа? И как долго сохраняется эффект?

– При проведении вакцинации иммунитет вырабатывается в среднем через 10–14 дней, поэтому прививку имеет смысл делать не позже, чем за две недели до начала эпидемиологического сезона. Самое идеальное время – начало осени. Иммунитет после вакцинации сохраняется в течение года, поэтому прививка против гриппа ежегодная.

– Еще не завершилась эпидемия коронавирусной инфекции. Можно ли делать прививку против гриппа в период пандемии COVID-19?

– Прививка от гриппа важна в связи с пандемией COVID-19, поскольку массовая вакцинация формирует устойчивый коллективный иммунитет. Это не позволяет вирусам распространяться.



В сложившейся эпидемиологической обстановке все-таки с продолжением заболеваемости COVID-19 особенно важно не допустить вспышек заболеваемости другими инфекциями, которые контролируются с помощью вакцинации.



Если наложится на коронавирус еще вспышка гриппа, то это будет сложно и для пациентов, и увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Если это все можно контролировать при помощи вакцинопрофилактики, то почему бы и нет. Необходимо делать вакцинацию и в условиях пандемии.

– Что важно сделать перед прививкой?

– Самое главное перед вакцинацией – пройти осмотр у медицинского работника, потому что вакцинация проводится только здоровому человеку. Если у человека хронически воспаленное, красное горло, но нет налета, то вакцинация не будет противопоказана. Если же у человека острое заболевание либо острая ангина, симптоматика простудных явлений, повышенная температура, тогда, конечно, доктор для начала порекомендует пройти лечение, выздороветь и только через две недели после выздоровления пройти вакцинацию. В любом случае оценку на показание и разрешение на вакцинацию дает медработник.

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– Многих интересует вопрос: стоит ли делать прививку, если она защищает только от нескольких штаммов гриппа, а их множество?

– Есть специальная структура во Всемирной организации здравоохранения, которая ежегодно говорит, какие штаммы, на каких территориях актуальны, примерно за 1–1,5 месяца до эпидсезона спускает рекомендации по содержанию штаммов в вакцине. Поэтому в вакцине каждый год содержатся именно актуальные штаммы для этого года, для этой территории.

– Можно ли заболеть сразу после проведения вакцинации?

– Заразиться гриппом от прививки невозможно, потому что она неживая. В прививке не содержится целый вирус, а только его части, на которые и вырабатываются антитела, то есть наши клетки-защитники. Поэтому бояться заразиться от прививки не стоит.



После вакцинации возможно повышение температуры до 37–37,5 градуса. Это не всегда проявляется, но важно человека об этом предупреждать, чтобы он не пугался.



Никакие препараты при этом принимать не нужно, температура самостоятельно снижается буквально за несколько часов. Это кратковременное повышение.

