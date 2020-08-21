Инфекционист объяснил, почему важно сделать прививку против гриппа

С 1 сентября в столице начнется массовая бесплатная вакцинация против гриппа. Информация о том, где можно сделать прививку, будет опубликована на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. Мы поговорили с главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врачом Ильей Акинфиевым, и разобрались, почему важна вакцинация и кому следует ее пройти в первую очередь.
– Начнем с главного вопроса. Как работает вакцина от гриппа?
– Вакцина содержит антиген вируса гриппа, на который как раз и формируются антитела и клетки памяти у человека, поэтому при следующей встрече организма уже с настоящим вирусом (при заражении) антитела к вирусу, которые выработаны после вакцинации, уже начнут активно уничтожать вирусные частицы. Так заболевание не произойдет.
Тяжелая форма опасна тем, что вызывает различные осложнения, которые проявляются у групп риска.
– А кто попадает в такие группы риска?
– К ним относятся дети, беременные, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Особенно хочется отметить людей с хроническими заболеваниями. Многие люди считают, что вакцинироваться нужно здоровым людям, а если есть какие-то хронические соматические заболевания, то воздержаться от вакцинации. Это совершенно неверно. Если нет обострения хронического заболевания, то таким людям в первую очередь показана вакцинация против гриппа, чтобы не заболеть. Поскольку в итоге в случае заболевания гриппом вот эти хронические заболевания обостряются и могут дать осложнения.
– То есть остальным ее делать необязательно?
– Пройти вакцинацию нужно всем. Во-первых, для того, чтобы защитить себя. Во-вторых, защитить окружающих путем создания популяционного иммунитета. Но в первую очередь нужно делать людям, относящимся к группам риска.
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– Тогда в какое время лучше всего сделать прививку против гриппа? И как долго сохраняется эффект?
– При проведении вакцинации иммунитет вырабатывается в среднем через 10–14 дней, поэтому прививку имеет смысл делать не позже, чем за две недели до начала эпидемиологического сезона. Самое идеальное время – начало осени. Иммунитет после вакцинации сохраняется в течение года, поэтому прививка против гриппа ежегодная.
– Еще не завершилась эпидемия коронавирусной инфекции. Можно ли делать прививку против гриппа в период пандемии COVID-19?
– Прививка от гриппа важна в связи с пандемией COVID-19, поскольку массовая вакцинация формирует устойчивый коллективный иммунитет. Это не позволяет вирусам распространяться.
Если наложится на коронавирус еще вспышка гриппа, то это будет сложно и для пациентов, и увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Если это все можно контролировать при помощи вакцинопрофилактики, то почему бы и нет. Необходимо делать вакцинацию и в условиях пандемии.
– Что важно сделать перед прививкой?
– Самое главное перед вакцинацией – пройти осмотр у медицинского работника, потому что вакцинация проводится только здоровому человеку. Если у человека хронически воспаленное, красное горло, но нет налета, то вакцинация не будет противопоказана. Если же у человека острое заболевание либо острая ангина, симптоматика простудных явлений, повышенная температура, тогда, конечно, доктор для начала порекомендует пройти лечение, выздороветь и только через две недели после выздоровления пройти вакцинацию. В любом случае оценку на показание и разрешение на вакцинацию дает медработник.
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– Многих интересует вопрос: стоит ли делать прививку, если она защищает только от нескольких штаммов гриппа, а их множество?
– Есть специальная структура во Всемирной организации здравоохранения, которая ежегодно говорит, какие штаммы, на каких территориях актуальны, примерно за 1–1,5 месяца до эпидсезона спускает рекомендации по содержанию штаммов в вакцине. Поэтому в вакцине каждый год содержатся именно актуальные штаммы для этого года, для этой территории.
– Можно ли заболеть сразу после проведения вакцинации?
– Заразиться гриппом от прививки невозможно, потому что она неживая. В прививке не содержится целый вирус, а только его части, на которые и вырабатываются антитела, то есть наши клетки-защитники. Поэтому бояться заразиться от прививки не стоит.
Никакие препараты при этом принимать не нужно, температура самостоятельно снижается буквально за несколько часов. Это кратковременное повышение.