В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До конца сентября этого года планируется завершить клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.
Речь идет о препарате, который разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии центре "Вектор".
Также стало известно, что все испытывающие вакцину от COVID-19 чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата.
"К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека – в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что стартовал второй этап клинических испытаний данной вакцины.
Вакцинация от коронавируса в России начнется со следующей недели для медработников. Будет применен препарат, зарегистрированный министерством здравоохранения. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи было выдано 11 августа. Производство в РФ запущено 15 августа.
Испытывающие вакцину от COVID-19 в "Векторе" чувствуют себя хорошо – Роспотребнадзор
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