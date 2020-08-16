Глава центра Гамалеи назвал примерный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого, остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка 2–3 недели, может быть, месяц", – цитирует его РИА Новости.
По словам Гинцбурга, пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев. Начать их планируется через 7–10 дней, участниками станут несколько десятков тысяч человек.
11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.
Гражданский оборот может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Распределение будет регулироваться государством.
Гинцбург предположил, что вакцинация стартует с декабря – января. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что она будет добровольной, в том числе для медиков, и бесплатной.
Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этого появится приложение, подчеркнул Мурашко. В Минздраве отметили, что после введения вакцины иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.
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