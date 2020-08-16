Гражданский оборот вакцины от COVID-19 начнется через месяц после III этапа исследований

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Гражданский оборот вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата, сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что все жители страны сразу получить вакцину не смогут.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, третий или пострегистрационный этап исследований вакцины может стартовать в течение 7–10 дней. В понедельник же, 17 августа, будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований.

"Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что, я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется", – подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что к третьему этапу исследований вакцины планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

В России произвели первую партию вакцины от COVID-19, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год. Он уточнял, что вакцинация может начаться в декабре – январе.

Гинцбург добавил, что первыми прививку получат медицинские работники и учителя. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассчитывает, что их вакцинация стартует в конце августа или сентябре.