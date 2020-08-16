В России подтверждено 4 969 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России подтверждено 4 969 случаев COVID-19 в 84 регионах за последние сутки, в том числе 1 284 без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву приходится 688 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 163, на Московскую область – 154, на Свердловскую – 150, на Ставропольский край – 129, на Ростовскую область – 129, на Нижегородскую – 123, на Иркутскую – 118, на Красноярский край – 116, на Омскую область – 103, на Оренбургскую – 102.

В остальных регионах выявлено менее 100 случаев. Это 99 в Кемеровской область, 98 – в Саратовской, 95 – в Воронежской, по 92 – в Волгоградской области и ЯНАО, по 91 – в Ульяновской области и Приморском крае, 90 – в ХМАО, 89 – в Алтайском крае.

Всего в РФ зафиксировано 922 853 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Ненецкий автономный округ (0,0%), Московская область и Северная Осетия (0,2%), Москва, Тыва, Кабардино-Балкария, Брянская, Тульская и Липецкая области, а также Забайкальский край и Чечня (0,3%).

За сутки отмечено 68 летальных случаев, в том числе 3 Московской области и 11 в Москве. Общее их число – 15 685.

Выписано по выздоровлению за сутки 3 557 пациентов, из которых 1 045 в столице и 138 в Подмосковье. За весь период выписано 732 968 человек, вылеченных от COVID-19.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.

Гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Гинцбург предположил, что вакцинация ожидается с декабря – января. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что она будет добровольной, в том числе для медиков, и бесплатной. Распределение вакцины от коронавируса будет регулироваться государством.