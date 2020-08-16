Еще 1 045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 045 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она обратила внимание, что число выздоровевших в городе продолжает увеличиваться. Всего инфекцию смогли перебороть 197 143 человек.
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
При этом в Оперштабе попросили москвичей с симптомами ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением. Всего в городе скончались 4 656 человек с коронавирусной инфекцией.
По данным на 15 августа, за сутки в России подтвердили 5 061 новый случай COVID-19. На Москву пришлось 695 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 162, на Свердловскую область – 158.
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