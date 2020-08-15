В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

При этом в Оперштабе попросили москвичей с симптомами ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – обратились к горожанам.

Всего в городе умерли 4 656 человек с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России подтвердили 5 061 новый случай COVID-19. На Москву пришлось 695 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 162, на Свердловскую область – 158.

Ранее Сергей Собянин назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной. "Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", – сказал глава города.