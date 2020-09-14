Прививки от коронавируса сделали уже более 250 жителей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 250 жителей Москвы получили вакцину от коронавируса за пять дней с момента начала пострегистрационных испытаний препарата. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых семи открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию", – рассказали в Оперштабе.

По данным управления, 75% испытуемых не заявили о симптомах или недомоганиях. Их самочувствие остается хорошим.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V".

В Москве вакцину отправили в городские поликлиники №№ 2, 220 и 62 для проведения пострегистрационных клинических исследований. Позже, 12 сентября, первые партии "Спутник V" начали перевозить в регионы РФ.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. В Москве число новых заболевших – 696.

