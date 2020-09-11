Врач рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов выделил заболевания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса, сообщает "Вечерняя Москва".
Среди них медик отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например онкологические.
Жемчугов также отметил, что нельзя делать прививку от коронавируса тем, у кого имеются воспалительные и аутоиммунные заболевания. Врач рассказал, что вакцина от COVID-19 противопоказана лицам, болеющим красной волчанкой или системным заболеванием крови.
Ранее в Москве начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первые 13 добровольцев, которые получили прививку от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Она отметила, что заявку на участие в испытаниях подали более 35 москвичей.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Вакцинация от коронавируса может стать дополнением к визе при путешествиях
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