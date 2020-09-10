Первые 13 привитых от коронавируса москвичей чувствуют себя хорошо – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Первые 13 москвичей, получивших вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо", – сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она добавила, что у некоторых наблюдаются боли в руке или ноге. У одного из добровольцев повысилась температура тела до 37,2 градуса. Однако, по словам Раковой, такое состояние входит в пределы нормы при любой вакцинации.
Заммэра рассказала, что заявку на участие в пострегистрационных испытаниях от коронавируса подали свыше 35 тысяч столичных жителей. Ракова заявила, что в день прирост желающих составляет 5–6 тысяч человек.
Она сообщила, что также сделала прививку от коронавируса. Ракова отметила, что хорошо себя чувствует.
"Я привилась. <...> Нормальное состояние, была небольшая температура – 37,2 – полдня, и немного болела спина. В общем ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа. Всем своим друзьям и родственникам я рекомендую прививаться", – заявила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве.
"Я думаю, что вакцинация также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", – отметила Ракова.
Она также сообщила, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России стабилизировался на уровне 20%.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
9 сентября в столице началась процедура по получению прививки от COVID-19 добровольцами. Сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Москве будет проходить в два этапа.
В российских регионах третий этап испытаний препарата от COVID-19 начнется в ближайшее время, сообщили в Минздраве РФ. Данные о самочувствии получивших вакцину войдут в федеральную информационную систему.
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
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