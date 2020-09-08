Мурашко назвал сроки массовых поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Массовые поставки вакцины от COVID-19 в регионы планируется начать в конце года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Архангельск.

"Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать уже где-то в ноябре – декабре", – приводит ТАСС слова министра.

В Минздраве сообщили, что первая партия вакцины "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Там отметили, что препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошел необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.

Дозы вакцины для проведения пострегистрационных клинических исследований ранее поступили в три городские поликлиники столицы – № 2, 220 и 62.

Сергей Собянин рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.