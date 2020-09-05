Шойгу рассказал о своем самочувствии после получения вакцины от COVID-19

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после получения прививки от коронавируса.

В эфире телеканала "Россия 1" он заявил, что чувствует себя нормально. Шойгу подчеркнул, что после вакцинации у него не было никаких побочных действия или повышения температуры.

"Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", – заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что прививку от COVID-19 сделал Сергей Собянин. Он рассказал, что уже прошел почти половину всей большой стадии и чувствует себя нормально.

Шойгу также отмечал, что первыми в российской армии вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры.