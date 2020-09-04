Собянин: более 5 тыс человек записались на тестирование вакцины от COVID-19

12:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве начнутся со следующей недели, сообщил Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
"Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины", – отметил мэр.
Собянин подчеркнул важность этих исследований, и город будет делать все, чтобы они прошли достойно, а также выразил уверенность в том, что в столице наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.
"Буквально за несколько дней [на испытания] записалось более 5 тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем [нужное] количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях", – отметил Собянин.
Также мэр рассказал, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, он уже прошел почти половину всей большой стадии, и чувствует себя нормально.
Президент РФ отметил, что столичные власти предприняли очень энергичные шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, Москва первой в стране столкнулась с COVID-19.
За сутки в городе подтверждено 692 новых случая COVID-19. Около половины заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Выздоровели в городе еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095.
Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.
Еще 1 196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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