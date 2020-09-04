Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,46 на 100 тысяч человек.

По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов России.

Также Москва входит в топ регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них 1 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человек, а за все время – 832 747.

Также известно, что в Москве за последние сутки выздоровели еще 1 196 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.