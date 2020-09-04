В России выявили 5 110 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.
На Москву пришлось 692 случая, на Санкт-Петербург – 193, Московскую область – 164, Нижегородскую область – 145, Ростовскую область – 142, Красноярский край – 107, Саратовскую область – 102, Воронежскую область – 99, Ульяновскую область – 98, Волгоградскую область – 96, Краснодарский край – 92, Оренбургскую, Пензенскую, Кемеровскую области – по 90, Калмыкию – 83, Ханты-Мансийский АО – 75, Архангельскую область – 74.
В Приморском крае зарегистрировали еще 72 случая коронавируса, Дагестане – 73, Мурманской и Иркутской областях – 70, Кировской области – 64, Карачаево-Черкесской Республике – 63, Алтайском крае – 62, Пермском крае и Хабаровске – по 60, Челябинской области – 57, Новосибирской области – 56, Якутии – 52, Томской области – 51, Сахалинской области – 50, Удмуртии – 49, Тюменской области, Ямало-Ненецком АО и Бурятии – по 47, Омской области – 46, Белгородской, Ивановской, Ярославской областях и Крыму – по 40.
Еще 36 новых случаев выявили в Забайкальском крае, в Курской, Астраханской, Костромской, Вологодской областях и Коми – по 35, Ленинградской области и Ингушетии – по 33, Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской областях – по 32, Мордовии – 31, Кабардино-Балкарской Республике, Башкирии, Чувашии – по 30, Амурской области – 29, Магаданской области – 28, Тульской области и Татарстане – по 27.
В Тамбовской и Псковской областях зафиксировали по 26 новых случаев коронавирусной инфекции, Хакасии – 25, Северной Осетии – 24, Тверской области, Карелии, Тыве – по 23, Новгородской области – 22, Адыгее и Курганской области – по 21, Смоленской области – 20, Калининградской области и Алтае – по 19, Марий Эл – 17, Камчатской крае – 14, Еврейской АО – 9, Севастополе – 6, Чечне – 4, Ненецком АО – 1.
Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человека, а за все время – 832 747.
По данным Минздрава, порядка 7,6% новых случаев коронавируса приходится на детей. Специалисты подчеркнули, что у новорожденных детей крайне редко выявляют COVID-19, а заболевание внутриутробно пока не доказано.
Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.
Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
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