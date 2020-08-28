Прививать детей от коронавируса в этом году не будут – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в этом году вакцинировать детей от коронавируса в стране не собираются. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования", – заявил Мурашко.

Он подчеркнул, что к вопросу о вакцинации детей власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм. Мурашко добавил, что в школах в приоритетном порядке вакцинировать будут преподавателей старшего возраста.

"Будут приоритетные группы, которым будет предлагаться вакцинирование от коронавирусной инфекции. Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста", – сказал министр.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

