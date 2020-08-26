Врач-иммунолог ответил на самые частые вопросы москвичей о прививках от гриппа

Вакцинация от гриппа в Москве стартует 1 сентября. Кому обязательно нужно делать прививку? Какие могут быть побочные реакции? Зачем вакцина тем, кто не болеет? На самые частые вопросы москвичей о прививках ответил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кому необходимо делать прививку от гриппа?

– По важности и необходимости прививки первыми идут беременные, затем дети от шести месяцев, люди с хроническими заболеваниями, врачи и учителя (в целом все, кто работает в организованных коллективах), потом все остальные, включая здоровых.

Приоритеты выделены в соответствии с тяжестью течения гриппа у определенных групп людей. Дети до 6 месяцев имеют иммунитет от мамы, а потом они становятся "cтерильными", их нужно защищать. У людей с хроническими заболеваниями любая болезнь ухудшает и создает отсроченные осложнения, связанные с обострением основного заболевания. Пусковым механизмом может являться грипп.

Есть ли ограничения для вакцинации?

– Временное ограничение есть при наличии острого процесса любой инфекции или при обострении основного соматического или хронического заболевания (будь то сердечный приступ, приступ бронхиальной астмы, высокое давление или температура). В этом случае вакцинный препарат можно делать через 2–4 недели, когда человек оклемается.



C осторожностью следует применять вакцину людям, у которых есть тяжелые реакции на куриные яйца (отек Квинке, крапивница и другое).

Когда лучше сделать прививку?

– Чем раньше, тем лучше. Особенно сейчас, когда заболеваемость идет по всему миру. Как вакцина появляется, сразу надо ее делать. Но в целом вакцинацию против гриппа можно проводить круглогодично. Понятно, что лучше вовремя, но если у человека было обострение заболевания, если он пришел на прививку после нового года, ее тоже можно делать. Грипп может быть и осенью, и зимой, и весной. Но в приоритете делать ее перед сезоном.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если заболел один из членов семьи, нужно ли откладывать прививку всем?

– В зависимости от ситуации. Если идет эпидемический процесс гриппа, то, конечно, нужно сделать профилактику для всех членов семьи. Если это благоприятная ситуация, то можно подождать 3–5 дней, пока длится инкубационный период у этой инфекции. После выздоровления этого члена семьи можно делать вакцину.



Если в городе, в доме и подъезде создается ситуация с активным распространением гриппа, это не является противопоказанием для здоровых, чтобы делать вакцину от гриппа.

Если я никогда не прививаюсь и не болею, зачем мне делать прививку?

– Это как за рулем: если у тебя никогда не было аварий, это еще не означает, что она не случится завтра. Так и с прививкой. Даже если ты здоровый и крепкий как бык, ты должен думать об окружающих – беременной жене, маленьких детях, стариках и больных, чтобы не заразить их. Защищая себя, ты помогаешь другим.

Может ли после вакцинации стать плохо?

– Бывает плохо мужикам и подросткам. Они только видят укол и падают. Я всю жизнь работаю в этой области и вижу подобное. Однажды на предприятии проводили вакцинацию среди здоровых, крепких мужиков, которым было по 35 и более лет. Делаешь прививку, он падает, как мешок. От чего? От страха.

Конечно, человек живой, и он должен реагировать. Не реагирует только труп. У слабонервных может быть головокружение и дискомфорт (это те, кто боится уколов). У аллергиков на месте вакцинации может быть покраснение и боль в течение 2-3 дней. Сутки-полтора может держаться легкая температура (37–37,5 градуса). Это нормальные реакции, но в случае их возникновения лучше проконсультироваться с врачом. От вакцины от гриппа еще никто на планете не заболевал.

Если я заболел ОРВИ, через какое время можно прививаться?

– Зависит от болезни. Если у вас незначительный насморк и кашель, можно вакцинироваться через 3–5 дней. При температуре 38 и выше ждите 2 недели. При тяжелых заболеваниях, когда температура держится 3–5 дней и вы принимаете антибиотики, нужно подождать 3-4 недели.



Проконсультируйтесь с врачом. В зависимости от тяжести заболевания он определит, кому делать прививку через 2-3 дня, кому через неделю, а кому через месяц.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Влияет ли прививка от гриппа на заболеваемость COVID-19?

– Вакцинация от гриппа стимулирует определенные механизмы иммунного ответа. Такие механизмы могут сохраняться долго, и когда вирус из этого класса попадает в организм, они начинают активизироваться. То есть вакцина от гриппа не защищает специфически от коронавируса, но она может инициировать хороший иммунный ответ. Чем раньше активизируется иммунитет, тем благоприятнее исход заболевания.

Можно ли после прививки ехать отдыхать на море?

– Ограничений после прививки нет, вы ведете нормальный образ жизни. Не волнуйтесь, в жизни ежедневно вы получаете гораздо больше "прививок". На вас наорал кто-то на работе – вот это стресс для иммунной системы намного больший, чем прививка.

Ранее Сергей Собянин отметил рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией в столице. В этом году в Москве планируется бесплатно вакцинировать более 7 миллионов человек. Прививку от гриппа и ОРВИ можно сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах.

