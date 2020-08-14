Рост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией зафиксирован в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией зафиксирован в столице. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний – не коронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст", – заявил градоначальник.

По мнению Сергея Собянина, сложившаяся тенденция сигнализирует о необходимости заранее сделать прививку от гриппа.

Накануне Сергей Собянин также отметил проблему с возросшим числом ОРВИ, гриппа и сезонных пневмоний. Он подчеркнул, что проведение вакцинации стоит ускорить, особенно среди школьников.

Ранее в августе президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.

