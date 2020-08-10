Путин рекомендовал регионам организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди", – исходит из текста документа.

Также регионам порекомендовали утвердить соответствующие планы-графики. Властям субъектов РФ также сообщили о важности создания условий для дистанционной записи граждан и доставки граждан к месту проведения диспансеризации в случае необходимости.

Также Путин поручил профинансировать вакцинацию от острых респираторных инфекций до 60% населения страны в грядущий осенне-зимний сезон. В документе также сообщается, что должны быть провакцинированы до 75% россиян из группы риска. Данное распоряжение касается и вакцинации от коронавируса после ее государственной регистрации.

Кроме того, президент России поручил сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных коронавирусом. Ответственность за его исполнение была возложена на правительство РФ.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями", – говорится в сообщении.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса. Он отметил, что прививку от COVID-19 не стоит применять при плохом самочувствии и повышенной температуре. Кроме того, он призвал отказаться от вакцинации людям с аллергией.