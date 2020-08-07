Документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Документы для регистрации вакцины от COVID-19 находятся на экспертизе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Документы, необходимые для регистрации вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, включая данные клинических исследований, находятся на экспертизе. Вопрос ее регистрации будет решаться по результатам экспертизы", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Ранее стало известно, что регистрация препарата назначена на 12 августа. При этом первыми вакцину от коронавируса в России получат медики и пожилые люди.