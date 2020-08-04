Гинцбург объяснил, почему детей пока не будут прививать от COVID-19

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Фото: Минобороны РФ
Вакцина от коронавируса пока будет недоступна для детей, так как по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
"Когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–", – пояснил он.
При этом директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что для подготовки вакцины для детей можно провести доклинические испытания на неполовозрелых животных. После этого ученые смогут принять решение об использовании препарата, подчеркнул он.
"Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание", – подытожил Тарасов.
Ранее в России назвали сроки регистрации вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, промышленный выпуск первой в РФ вакцины от COVID-19 начнется в сентябре текущего года. Производством займутся три российские компании.
Производство вакцины от COVID-19 в РФ может начаться в сентябре
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
В России выявлено 856 264 случаев COVID-19, вылечились 653 593 человека, скончались 14 207.
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