У испытывавших вакцину добровольцев сформировался иммунитет к COVID-19

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
У добровольцев, которые тестировали вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, в ходе итоговых испытаний был обнаружен иммунитет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что медицинское обследование проводилось совместными усилиями Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Углубленное медицинское обследование и диагностику добровольцы прошли на 42-й день после первой вакцинации. А с 3 июня по 20 июля все они находились под постоянным присмотром медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.
"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Результаты исследований говорят о безопасности и хорошей переносимости вакцины.
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, должен стартовать в сентябре этого года. Производством займутся три российские компании.
Производство вакцины от COVID-19 в РФ может начаться в сентябре
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