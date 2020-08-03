У испытывавших вакцину добровольцев сформировался иммунитет к COVID-19

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У добровольцев, которые тестировали вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, в ходе итоговых испытаний был обнаружен иммунитет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что медицинское обследование проводилось совместными усилиями Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Углубленное медицинское обследование и диагностику добровольцы прошли на 42-й день после первой вакцинации. А с 3 июня по 20 июля все они находились под постоянным присмотром медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Результаты исследований говорят о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, должен стартовать в сентябре этого года. Производством займутся три российские компании.