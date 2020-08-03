В России назвали сроки регистрации вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Регистрация вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней", – отметил он.

Дмитриев заявил, что Минздрав будет следовать всем необходимым процедурам. Он подчеркнул, что ведомство получило результаты первой и второй фаз испытаний вакцины.

Глава РФПИ заявил, что в случае регистрации препарата в течение 10 дней это будет первая в мире вакцина от коронавируса.

"Если это произойдет в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединенные Штаты, но и все другие страны, потому что это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что у добровольцев, которые тестировали вакцину от коронавируса, был сформирован иммунитет к COVID-19. Испытания проводились совместными усилиями ведомства и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.