В России назвали сроки регистрации вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Регистрация вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней", – отметил он.
Дмитриев заявил, что Минздрав будет следовать всем необходимым процедурам. Он подчеркнул, что ведомство получило результаты первой и второй фаз испытаний вакцины.
Глава РФПИ заявил, что в случае регистрации препарата в течение 10 дней это будет первая в мире вакцина от коронавируса.
"Если это произойдет в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединенные Штаты, но и все другие страны, потому что это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса", – подчеркнул Дмитриев.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что у добровольцев, которые тестировали вакцину от коронавируса, был сформирован иммунитет к COVID-19. Испытания проводились совместными усилиями ведомства и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.
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