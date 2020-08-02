Центр "Вектор" приступит к производству вакцины от COVID-19 в ноябре

Фото: ТАСС/Первый МГМУ им.И.М.Сеченова

Научный центр "Вектор" планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года", – заявил специалист.

По словам Максютова, вакцинация может быть начата в пределах конца года – начала следующего. В первую очередь прививку сделают людям из группы риска – врачам и тем, кто часто контактирует с больными коронавирусом.

Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Российской Федерации будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.

Накануне стало известно, что были завершены испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи. После регистрации вакцины первыми ее получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября.

