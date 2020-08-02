Центр "Вектор" приступит к производству вакцины от COVID-19 в ноябре

Фото: ТАСС/Первый МГМУ им.И.М.Сеченова
Научный центр "Вектор" планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".
"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года", – заявил специалист.
По словам Максютова, вакцинация может быть начата в пределах конца года – начала следующего. В первую очередь прививку сделают людям из группы риска – врачам и тем, кто часто контактирует с больными коронавирусом.
Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Российской Федерации будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.
Накануне стало известно, что были завершены испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи. После регистрации вакцины первыми ее получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября.
Минздрав: вакцина против коронавируса центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации
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