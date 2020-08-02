В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России выявили 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Активно и без клинических проявлений было установлено 1 565 (28,8%) случаев.
В Москве число новых случаев коронавируса равно 664, в Свердловской области – 199, в Ханты-Мансийском АО – 168, в Санкт-Петербурге – 163, в Московской области – 157.
Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 850 870 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Прирост за сутки составляет 0,6%. Наименьшая динамика установлена в Московской области, Республике Северная Осетия и Еврейской автономной области – 0,2%.
За последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 649 человек. В Москве болезнь преодолел 761 пациент. Всего в РФ выздоровели 650 173 человека, проходивших лечение от COVID-19.
Кроме того, были подтверждены 70 летальных случаев, из них 12 – в Москве. Всего с начала пандемии в России от коронавируса погибли 14 128 человек.
Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинация от коронавируса в стране должна начаться в октябре. Глава ведомства рассказал, что одна из версий уже готовится к регистрации, идет сбор документов.
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