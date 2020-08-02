В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-1".

"Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, в некоторых регионах наблюдается рост, обусловленный тем, что не завершилась еще первая волна. Он отметил, что крупные мировые столицы эту стадию преодолели.

"Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном "коридоре" держимся – где-то около 650 случаев [заражения коронавирусом в день], плюс-минус 50", – заявил мэр.

Собянин также подчеркнул, что количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса сократилось почти в 10 раз.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек – это 19-е место среди субъектов РФ. Такие данные опубликовал Росстат накануне, 1 августа. На тот момент в столице установили 690 новых случаев COVID-19.

