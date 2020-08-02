В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

09:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-1".
"Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет", – заявил градоначальник.
По словам Собянина, в некоторых регионах наблюдается рост, обусловленный тем, что не завершилась еще первая волна. Он отметил, что крупные мировые столицы эту стадию преодолели.
"Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном "коридоре" держимся – где-то около 650 случаев [заражения коронавирусом в день], плюс-минус 50", – заявил мэр.
Собянин также подчеркнул, что количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса сократилось почти в 10 раз.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек – это 19-е место среди субъектов РФ. Такие данные опубликовал Росстат накануне, 1 августа. На тот момент в столице установили 690 новых случаев COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: