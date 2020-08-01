В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы



В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.

Москвичам и гостям столицы напоминают, что в случае симптомов ОРВИ надо вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Таким образом, общее число погибших из-за коронавируса нового типа достигло 4 485 человек.

Ранее говорилось, что Москва занимает 19-е место по количеству новых случаев коронавируса. Московские врачи вылечили от коронавируса уже более 180 тысяч человек.