Более 10 млн флаконов антисептика произвели во время пандемии в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 10 миллионов флаконов антисептика произвели во время пандемии столичные предприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За 2,5 месяца московские компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика, для этого они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировала свою деятельность", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что большая часть выпущенной продукции была поставлена в аптеки и розничную торговлю Москвы, также часть была передана волонтерам. Ефимов добавил, что производство антисептиков в таком размере позволило городу не допустить их дефицита.
"Эти меры позволили нам не допустить дефицита продукции и даже обеспечить этими средствами волонтеров. Сейчас спрос закономерно снижается, и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", – заявил Ефимов.
Она рассказал, что косметические компании Faberlic и "Свобода" в кратчайшие сроки наладили свое производство по выпуску антисептических средств. В частности, "Свобода" за две недели разработала и выпустила антисептические лосьон и гель для рук.
"Москва всегда была одним из лидеров по производству антисептиков для рук – на территории столицы работает основоположник этого рынка – компания "Бентус лаборатории". В период пандемии среднемесячный объем производства компании вырос более чем в 6,5 раз", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой антисептик можно считать эффективным в условиях пандемии коронавируса. Антисептик должен содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
Также должна быть инструкция по использованию, в которой содержится информация о том, в каком количестве использовать средство.
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