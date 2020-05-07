Эксперт рассказала о правилах использования антисептиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Неправильное использование антисептиков и санитайзеров может вызвать раздражение, сухость, аллергию и покраснение кожи у людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталью Махневу.
"Несмотря на то, что в составе большинства кожных антисептиков и санитайзеров содержатся масла и экстракт алоэ, регулярное использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию", – рассказала Махнева.
Она добавила, что в профилактических целях после использования антисептических средств следует воспользоваться увлажняющим кремом с барьерными свойствами.
Также специалист рекомендовала делать уборку дома в защитных перчатках, поскольку чистящие средства содержат в себе вещества, которые могут негативно повлиять на состояние кожи. Махнева добавила, что не стоит забывать про перчатки и на улицах, отметив, что их необходимо менять в течение дня.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой антисептик можно считать эффективным в условиях пандемии коронавируса. Антисептик должен содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
Также должна быть инструкция по использованию, в которой содержится информация о том, в каком количестве использовать средство.
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