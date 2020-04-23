В Роспотребнадзоре назвали эффективные антисептики

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой антисептик можно считать эффективным в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отмечается, дезинфицирующее средство для рук должно обладать широким спектром действия. Антисептик должен содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта. Также должна быть инструкция по использованию, в которой содержится информация о том, в каком количестве использовать средство.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, правила гигиены и дистанцию.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призвали граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

