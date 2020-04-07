Россиян призвали не использовать водку при создании антисептика

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В МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика, сообщает ТАСС.

Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призывают граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова. Кроме того, в нем могут образоваться микротрещины, в которые может проникнуть вирус.

Россиянам посоветовали при приготовлении своего антисептика налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость.

После легкого взбалтывания жидкость нужно перелить в небольшие сосуды и выдержать 72 часа.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что использование алкоголя для лечения коронавируса не приведет ни к чему хорошему. А психиатр-нарколог Евгений Брюн и вовсе отметил, что злоупотребление спиртными напитками во время самоизоляции может привести к запою.

Также он заявил, что пьющие и курящие граждане наиболее подвержены коронавирусной инфекции, поскольку у них нарушены защитные функции печени и легких.

В настоящий момент в России зафиксировали 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах страны. 406 человек выписали из больниц после выздоровления, 47 пациентов скончались.