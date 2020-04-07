Брюн объяснил, почему употребляющие алкоголь больше подвержены коронавирусу

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Люди, которые пьют спиртные напитки и курят, больше других рискуют заразиться коронавирусом из-за того, что нарушены защитные функции печени и легких, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

"При употреблении алкогольных напитков все силы печени уходят на то, чтобы обезвреживать этиловый спирт, и она не может полноценно выполнять свои функции поддержания иммунитета "в боевой готовности". При курении бронхи и легкие забиваются смолами, продуктами горения табака, бумаги, химических веществ и поэтому не могут в должной степени сопротивляться вирусной инфекции", – приводит слова Брюна Агентство "Москва".

Также специалист подчеркнул, что из-за ослабления защитных функций организма сама болезнь протекает с осложнениями.

Ранее Брюн заявил, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем.

Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.

Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков в период лечения коронавируса может привести к различным осложнениям. По его словам, нетрезвый человек не может правильно выполнять рекомендации врача, также алкоголь изменяет действие любых лекарств, и при наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада препараты не действуют должным образом.