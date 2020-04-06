В ВОЗ рассказали, как пережить самоизоляцию

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Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда поделился рекомендациями, которые помогут в период самоизоляции.

В ВОЗ отметили, что во время пандемии коронавируса надо сохранять продуктивность тем, кто удаленно работает, передает RT.

Так, в организации обратили внимание, что важно не забывать о физических нагрузках. Людям рекомендуют 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут физической активности высокой интенсивности в неделю.

"Хорошее питание особенно важно для здоровья, когда иммунная система сталкивается с угрозами", – подчеркнули в ВОЗ.

При этом не рекомендуется находящимся на самоизоляции употреблять алкоголь. "Выпивать – это плохой механизм преодоления тяжелых мыслей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – добавляет Жоао Бреда.

Кроме того, стоит по возможности избавиться от отвлекающих факторов.

Ранее сообщалось, что около 200 врачей следит за состоянием пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины.