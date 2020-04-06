Коронавирус в Москве подтвержден у 23 человек старше 80 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая коронавируса.
"Среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет и еще 93 человека старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 30 детей", – говорится в сообщении.
В Оперштабе отметили, что все заразившиеся, а также те, кто с ними контактировал, взяты на медицинский контроль.
Также в Оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 49 регионах страны. Большинство зафиксировано в столице.
В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 51 человека. За весь период – 406.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе еще 12 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в столице количество выздоровевших составило 206 человек.
18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.
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