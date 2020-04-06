В Москве от коронавируса выздоровели еще 12 пациентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве еще 12 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в городе количество выздоровевших составило 206 человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы", – сказала она.
По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.
Ранее стало известно, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья.
18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.
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