Около 200 врачей следит за состоянием пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 200 врачей задействованы в телемедицине для контроля пациентов с коронавирусом в Москве. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В круглосуточном режиме у нас работает 200 врачей, мощность на сегодняшний день телемедицинского центра – четыре тысячи консультаций в день, то есть гораздо больше, чем сегодняшние наши потребности", – сказала Ракова.
Она добавила, что столичные власти еженедельно принимают новые решения о введении очередных мер для ограничения распространения коронавируса. По ее словам, меры принимаются исходя из динамики заболеваемости в стране и ранее принятых мерах.
Служба телемедицинской помощи – новый проект для пациентов с коронавирусной инфекцией. С 17 марта больным с коронавирусом, которые могут лечиться на дому, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в здании школы № 548.
В Центре работают профессиональные специалисты, которые прошли дополнительное обучение для работы с пациентами с коронавирусом. В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. Сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.
В 80 регионах России выявлено 6343 случая. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.
"Москва сегодня": Собянин рассказал о начале работы телемедицины для пациентов с COVID-19
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