В Подмосковье за последние сутки от коронавируса умерли пять человек

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Пять пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Подмосковье за последние сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

"Всего умерли восемь человек", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что за последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 49 регионах страны. Большинство зафиксировано в столице.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано более шести тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице еще 12 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в столице количество выздоровевших составило 206 человек.

В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.