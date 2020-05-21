Эксперт рассказал, где нельзя хранить антисептик для рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Спиртосодержащий антисептик для рук не стоит хранить в автомобиле, рассказал доцент Университета Флориды, врач Грег Бойс. Об этом сообщает "Экспресс газета".
По словам специалиста, температура воздуха в запертой машине быстро повышается, а это может привести к испарению спирта в дезинфектанте, после чего средство станет бесполезным.
Бойс напомнил, что уничтожить вирус могут лишь средства с содержанием спирта как минимум 62 % (таковы рекомендации ВОЗ).
Кроме того, антисептик способен навредить самому автомобилю, если протечет. Специалист провели исследование, в ходе которого выяснилось, что ингредиенты антисептиков могут вызвать преждевременный износ внутренних поверхностей автомобиля.
Врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Анастасия Вережникова ранее рассказала, как сохранить кожу рук при регулярном использовании антисептика.
По словам специалиста, полезным станет крем для рук, у которого в составе восстанавливающие, защищающие, успокаивающие ингредиенты. Речь идет о ланолине, воске, натуральных маслах, витаминах, глицерине и вазелине, заключила врач-дерматовенеролог. Вережникова подчеркнула, что данная рекомендация актуальна как для женщин, так и для мужчин.
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