Эксперт рассказал, где нельзя хранить антисептик для рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спиртосодержащий антисептик для рук не стоит хранить в автомобиле, рассказал доцент Университета Флориды, врач Грег Бойс. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По словам специалиста, температура воздуха в запертой машине быстро повышается, а это может привести к испарению спирта в дезинфектанте, после чего средство станет бесполезным.

Бойс напомнил, что уничтожить вирус могут лишь средства с содержанием спирта как минимум 62 % (таковы рекомендации ВОЗ).

Кроме того, антисептик способен навредить самому автомобилю, если протечет. Специалист провели исследование, в ходе которого выяснилось, что ингредиенты антисептиков могут вызвать преждевременный износ внутренних поверхностей автомобиля.

Врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Анастасия Вережникова ранее рассказала, как сохранить кожу рук при регулярном использовании антисептика.

По словам специалиста, полезным станет крем для рук, у которого в составе восстанавливающие, защищающие, успокаивающие ингредиенты. Речь идет о ланолине, воске, натуральных маслах, витаминах, глицерине и вазелине, заключила врач-дерматовенеролог. Вережникова подчеркнула, что данная рекомендация актуальна как для женщин, так и для мужчин.

